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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

Премьер-министр России Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью главреда «КП»
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в правительстве.

«С глубоким прискорбием узнал о безвременной кончине Владимира Николаевича Сунгоркина. Ушел из жизни уникальный человек, яркая и неординарная личность. Это большая потеря для родных и близких, коллег. Для всех нас», — высказался председатель российского правительства.

Мишустин особенно отметил профессиональные журналистские качества Сунгоркина. Он напомнил, что главред начинал в газете с позиции корреспондента. В «КП» он создал «замечательный коллектив единомышленников», Сунгоркина ценили за «творческий подход к решению сложных задач, преданность делу и душевную щедрость», вспоминает премьер.

Также свои соболезнования семье и близким главреда «Комсомольской правды» выразил президент России Владимир Путин.

О смерти журналиста стало известно утром в среду, 14 сентября. Ему было 68 лет. Причиной смерти главного редактора «Комсомольской правды» назвали инсульт.

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Варвара Кошечкина
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