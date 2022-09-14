В США прошла встреча представителя Тайваня со сторонниками санкций против КНР

Представитель Тайваня в США встретилась с депутатами-сторонниками санкций против Пекина

Представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь провела неофициальную встречу с депутатами-сторонниками санкций против Пекина. Об этом сообщает Reuters.

Неофициальное мероприятие в Вашингтоне посетили 60 законодателей из Британии, Австралии, Канады, Индии, Японии, Литвы, Украины, Новой Зеландии и Нидерландов. Отмечается, что они уже на этой неделе могут подписать обязательство призывать свои правительства оказывать «большее сдерживание против военных или других принудительных действий» со стороны КНР.

«Мы будем добиваться того, чтобы наши правительства дали понять КНР, что военная агрессия в отношении Тайваня дорого обойдется Пекину. Экономические и политические меры, включая значимые санкции, должны быть рассмотрены для сдерживания военной эскалации, а также для обеспечения беспрепятственного продолжения торговых и других обменов с Тайванем», — сказано в проекте документа.

Обязательство также предполагает увеличение визитов иностранных законодателей на остров и отказ следовать мнению Китая в данном вопросе.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность ввода санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Предполагается, что ограничения позволят удержать Пекин от вторжения на остров.

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая. Уже впоследствии Тайбэй, вопреки заявлениям КНР, посетили еще три американские делегации.