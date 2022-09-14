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WADA сделало заявление об исключении марихуаны из списка запрещенных препаратов

WADA оставит марихуану в обновленном списке запрещенных веществ на 2023 год

Фото: Unsplash

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделало заявление об исключении марихуаны из списка запрещенных препаратов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Организация решила оставить препарат в обновленном списке запрещенных веществ на 2023 год. Причиной стала дискуссия на тему дисквалификации американской бегуньи Ша’Карри Ричардсон, которая сдала положительный тест на марихуану во время национального отбора на Олимпиаду в Токио и была дисквалифицирована на месяц.

Ричардсон не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио. Тогда некоторые специалисты и спортсмены посчитали запрет вещества устаревшим и бесполезным. Сама Ричардсон заявила, что использовала марихуану из-за тяжелого психологического состояния после смерти матери.

WADA рассмотрело возможность исключения марихуаны из списка запрещенных препаратов в сентябре 2021 года. Агентство провело научное исследование этого вопроса.

Анастасия Борисова
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