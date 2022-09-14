WADA оставит марихуану в обновленном списке запрещенных веществ на 2023 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделало заявление об исключении марихуаны из списка запрещенных препаратов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Организация решила оставить препарат в обновленном списке запрещенных веществ на 2023 год. Причиной стала дискуссия на тему дисквалификации американской бегуньи Ша’Карри Ричардсон, которая сдала положительный тест на марихуану во время национального отбора на Олимпиаду в Токио и была дисквалифицирована на месяц.

Ричардсон не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио. Тогда некоторые специалисты и спортсмены посчитали запрет вещества устаревшим и бесполезным. Сама Ричардсон заявила, что использовала марихуану из-за тяжелого психологического состояния после смерти матери.

WADA рассмотрело возможность исключения марихуаны из списка запрещенных препаратов в сентябре 2021 года. Агентство провело научное исследование этого вопроса.