Колонну бронетехники Германии с Gepard заметили в Румынии в направлении Украины

Колонна бронетехники Германии с комплексами Gepard направилась в сторону Украины

Колонна бронетехники бундесвера, в составе которой замечены зенитные пушечные комплексы Gepard, направилась в сторону Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

На опубликованном видео колонна двигается по дороге в Румынии.

В конце августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшие недели и месяцы поставит Украине партию современного вооружения, в которую войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), радары и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее он также сообщал, что Германия поставляет Украине «очень, очень много вооружения». По его словам, Киеву уже поставлены зенитные танки Gepard, а в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.

По данным газеты Die Welt, дипломаты Украины с начала июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой передать Киеву больше оружия, однако в Берлине избегают новых поставок вооружений. Немецкие чиновники объясняют это тем, что техника нужна самой Германии.