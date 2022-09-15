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Полиция поймала убившего двоих соседей россиянина

Астраханская полиция поймала мужчину, который убил двоих соседей

Фото: Shutterstock

В Астраханской области полиция поймала россиянина, который убил двоих соседей: мужчина часто конфликтовал с ними из-за границы раздела земельных участков. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 15 сентября, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Астраханской области.

По данным ведомства, 40-летний владелец частного дома в городе Харабали зашел к своим соседям в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант не менее пяти раз ударил ножом 73-летнюю соседку, а затем в ходе драки с ее сыном убил и его. Затем преступник скрылся. Для его поимки СКР и МВД сообща планировали свои действия, вскоре после убийства россиянина нашли и задержали.

В следствии считают, что мужчина часто ссорился со своими соседями: он был ранее судим за нападение на соседку. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек» УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин убил не смывавшего за собой в туалете друга: мужчина забил товарища табуреткой. Его задержали в Кировограде.

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Леонид Микуляк
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