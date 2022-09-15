Ямальские олени первыми в России получат чипы отечественной разработки

Олени на Ямале первыми в России получат чипы отечественной разработки

Оленям в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) установят специальные чипы. Эта отечественная разработка в сфере животноводства будет применена в России впервые, сообщается на сайте правительства российского региона в четверг, 15 сентября.

Новая технология с RFID-метками позволяет считывать данные бирки с трех метров. Благодаря этому становится возможным не только индивидуальное, но и групповое мечение и учет животных. Предполагается, что благодаря этим устройствам ветеринарам будет проще собирать информацию о животных.

До этого специалистам приходилось считывать данные с меток с расстояния не дальше 20-30 сантиметров. Данные записывали на бумаге, а в единую электронную базу учета переносили после возвращения в населенный пункт.

«На Ямале реализуется первый в стране проект по применению RFID-бирок в животноводстве... В результате удастся полностью автоматизировать процесс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этих целей будет закуплено 20 портативных считывателей. А новые бирки установят на 20-30 тысяч оленей. Полностью перейти на новые бирки планируется в 2023 году. Новый считыватель работает на базе смартфона. По сравнению со старым устройством он более компактный, весит в разы меньше и пригоден для использования в суровых северных условиях.

Чипирование оленей RFID-метками проходит в трех районах ЯНАО — Приуральском, Шурышкарском и Ямальском.

В январе 2021 года сообщалось, что для пересчета проживающего на Ямале дикого поголовья северных оленей использовали дроны.