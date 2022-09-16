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Спорт

Сборная Казахстана по хоккею примет участие в Кубке Первого канала

Сборная Казахстана по хоккею примет участие в Кубке Первого канала сезона-2022/2023

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев подтвердил, что сборная страны примет участие в Кубке Первого канала сезона-2022/2023. Слова Каратаева приводит ТАСС.

«Мы не обращаем внимания в данном контексте на политическую ситуацию, потому что мы в первую очередь спортивная организация. Мы редко играем с такими сильными соперниками, как сборная России. Это очень хорошая возможность принять участие в подобном соревновании высокого уровня», — сказал функционер.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 12 по 18 декабря. Помимо Казахстана в нем примут участие сборные Белоруссии, России, а также команда, состоящая из российских хоккеистов моложе 25 лет.

28 февраля Международная федерация хоккея отстранила российских и белорусских игроков от участия в соревнованиях под своей эгидой. Позднее санкции продлили до конца следующего сезона.

Ксения Курашкина
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