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Спорт

Журова сравнила популярность футбола и фигурного катания

Депутат Журова заявила, что фигурное катание никогда не будет таким популярным, как футбол

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова сравнила популярность футбола и фигурного катания. Ее цитирует Sport24.

Журова назвала футбол более популярным видом спорта. «Фигурное катание никогда не будет таким популярным, как футбол. Независимо, выиграли ли фигуристы Олимпиаду или нет. Фигурное катание поднимается из-за талантливых фигуристов и благодаря различным ледовым шоу. Не будет соревнований — не будет популярности», — объяснила она.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она и понадеялась, что из-за санкций футбол перестанет финансироваться в большом объеме.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, команды и спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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