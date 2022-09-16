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Кадыров объявил о присоединении двух чеченских батальонов к союзникам в Донбассе

Рамзан Кадыров заявил о присоединении двух батальонов Чечни к союзным войскам в Донбассе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Батальоны «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» присоединились к союзным войскам в Донбассе. Об этом объявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он пояснил, что в распоряжении двух чеченских батальонов находятся современная техника и передовое вооружение. «Само собой, главным оружием наших ребят всегда был и остается высокий боевой дух, который не сломить никакому врагу», — написал глава Чечни.

15 сентября Кадыров призвал российские регионы к «самомобилизации». По его мнению, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

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Первым Кадырова поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в этом направлении работают все регионы России. Он уточнил, что полуостров уже выставил более 1200 добровольцев для работы в зоне спецоперации и занимается формированием еще двух батальонов.

Согласился с коллегами и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отчитался, что от региона в различные участвующие в спецоперации подразделения отправлено более 800 человек. Всех добровольцев перед отправкой полностью обеспечили экипировкой, формой, средствами защиты и связи.

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Анна Щербакова
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