Германия заявила о готовности заменить НАТО в Европе

Канцлер Шольц заявил, что ФРГ готова взять ответственность за безопасность в Европе

Германия готова взять на себя ответственность за безопасность в Европе, бундесвер должен стать краеугольным камнем европейской обороны. О планах реформирования немецкой армии и о готовности Берлина заменить американские силы НАТО на континенте рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

«Германия готова взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности нашего континента. Основная миссия бундесвера — защита свободы в Европе. Или, говоря менее лирично, национальная и союзническая оборона», — заявил Шольц. Он отметил, что ранее бундесвер преимущественно занимался гуманитарными задачами, но теперь пришло время для «реальной расстановки приоритетов».

По мнению канцлера, обновленный бундесвер значительно усилит позиции Европы в обеспечении стратегической автономии. Шольц добавил, что в настоящее время наибольшую угрозу для ЕС представляет Россия, и заверил, что Европа «готова к этому противостоянию».

Ранее глава ассоциации военнослужащих Вооруженных сил Германии Андре Вюстнер заявил, что, несмотря на потраченные миллиарды евро, бундесвер находится в весьма плачевном состоянии. По его мнению, если правительство ФРГ не будет выделять по 75 миллиардов евро ежегодно, то армия не сможет быть в состоянии боеготовности.