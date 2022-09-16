Россиянам разонравился один вид ипотеки

«Ъ»: доля выданной в России льготной ипотеки снизилась в августе

В августе 2022 года россиянам разонравилась льготная ипотека — ее доля в общей выдаче кредитов на жилье снизилась до 32 процентов. К такому выводу пришли эксперты в области недвижимости, пишет «Коммерсантъ».

По данным АО «Дом.РФ», доля кредитов на жилье с господдержкой снижается каждый месяц с мая 2022 года, когда на них приходилось 48 процентов от выданных за месяц займов. Всего в августе выдали около 42 тысяч льготных кредитов на 221,9 миллиарда рублей — в денежном выражении этот результат стал самым высоким с начала 2021 года. При этом в сегменте программ с господдержкой по-прежнему лидирует льготная ипотека на новостройки под 7 процентов — на нее пришлось свыше 60 процентов объема и количества выдач.

Согласно прогнозу аналитиков «Дом.РФ», по итогам 2022 года по льготным программам выдадут более 460 тысяч кредитов на общую сумму 2,2-2,3 триллиона рублей. По итогам первых восьми месяцев уже выдали 283 тысячи кредитов с господдержкой на общую сумму 1,2 триллиона рублей.

По словам зампреда правления Абсолют-банка Антона Павлова, существенная часть спроса по льготной ипотеке уже реализована. «Но говорить о том, что он исчерпан, преждевременно. Сейчас восстанавливается рынок вторничной ипотеки. С одной стороны, он оттянет на себя часть спроса. С другой, на рынок возвращаются продавцы квартир, большая часть из которых средства от продажи вложит в покупку новой недвижимости, в том числе по госпрограммам», — пояснил эксперт.

Павлов добавил, что обеспеченность жильем в России находится на достаточно низком уровне — около 50 процентов семей нуждаются в улучшении жилищных условий. На этом фоне, считает эксперт, у госпрограмм потенциально большая аудитория. Однако большинству семей мешают оформить ипотеку стагнация доходов и подорожание недвижимости.

Еще одна причина снижения спроса на льготные ипотечные программы, по мнению главного эксперта «Русипотеки» Сергея Гордейко, состоит в том, что доля покупателей квартир в качестве инвестиций существенно упала.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила россиян о рисках околонулевых ставок по ипотеке. По ее словам, подобные предложения являются маркетинговым ходом и призваны ввести в заблуждение заемщиков.