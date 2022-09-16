Появилось фото с места ДТП с известным пластическим хирургом в Москве

Появилось фото с места ДТП с известным пластическим хирургом Балкизовым на севере Москвы

Появилось фото с места ДТП с известным пластическим хирургом Вячеславом Балкизовым. Снимок публикует «112» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на севере Москвы. Уточняется, что врач был за рулем Maserati. На перекрестке в него въехал другой автомобиль.

Медик не пострадал. На месте работают оперативные службы. Сам Балкизов рассказал, что в результате аварии «все живы и здоровы». Он уточнил, что столкновение произошло рядом с домом 21 на улице Широкая.

11 сентября на внешней стороне 37-го километра МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси.