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Появилось фото с места ДТП с известным пластическим хирургом в Москве

Появилось фото с места ДТП с известным пластическим хирургом Балкизовым на севере Москвы

Фото: Telegram-канал «112»

Появилось фото с места ДТП с известным пластическим хирургом Вячеславом Балкизовым. Снимок публикует «112» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на севере Москвы. Уточняется, что врач был за рулем Maserati. На перекрестке в него въехал другой автомобиль.

Медик не пострадал. На месте работают оперативные службы. Сам Балкизов рассказал, что в результате аварии «все живы и здоровы». Он уточнил, что столкновение произошло рядом с домом 21 на улице Широкая.

11 сентября на внешней стороне 37-го километра МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси.

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Евгения Куликова
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