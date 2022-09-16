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В Приморье обнаружили новые краснокнижные растения

В Приморье обнаружили краснокнижные мхи гиофилу завернутую и гомалиадельфус гладкозубчатый

Фото: Shyamal L. / wikipedia

В Уссурийском заповеднике ученые Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) обнаружили ранее неизвестные два вида мхов. Об этом сообщается на сайте национального парка «Земля леопарда».

Так, ученым в ходе совместной экспедиции Ботанического сада-института (БСИ) ДВО РАН и Главного ботанического сада имени Цицина РАН удалось обнаружить новые краснокнижные растения — гиофилу завернутую (Hyophila involuta) и гомалиадельфус гладкозубчатый (Homaliadelphus targionianus). При этом исследователи не исключают, что среди остальных 350 видов выявленных мхов могут оказаться и другие, ранее не открытые виды. Работа по анализу данных займет несколько лет.

«Именно здесь [в Приморском крае] мы ожидаем много находок, новых для России и для науки видов. Важно иметь представление о биоразнообразии всех групп животных и растений, особенно на особо охраняемых природных территориях», — рассказал доктор биологических наук, сотрудник БСИ ДВО РАН Владимир Федосов.

Ранее в августе в Красную книгу Приморья занесли корейского водяного оленя. По данным ученых, сейчас на территории Приморского края обитает не менее 250 особей. Впервые животное обнаружили в регионе семь лет назад.

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Дарья Рыбак
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