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Разрушения после ночного удара ВСУ по российскому городу сняли на видео

В сети появилось видео с разрушениями в белгородском городе Валуйки после обстрела ВСУ

Жители приграничного города Валуйки в Белгородской области сняли на видео разрушения после ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с последствиями обстрела опубликовал Telegram-канал «Мир Белогорья».

На записи видно практически полностью уничтоженные частные дома на одной из улиц города. У нескольких зданий разрушены крыши и стены, внутри наблюдаются следы пожара. Вокруг разбросаны кирпичи, стекла и куски кровли. На участках пострадали теплицы, гаражи и другие хозяйственные строения. Также на видео сняли сгоревшие машины.

Константин Лысяков
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