Эрдоган заявил о прекращении операции Азербайджана на границе Армении

Эрдоган заявил, что Алиев сообщил ему о прекращении операции на границе Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев передал ему информацию о завершении операции на границе с Арменией. Об этом он сообщил журналистам по возвращении из Самарканда, передает РИА Новости.

«Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать ее сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама, наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию», — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что Армении важно как можно скорее «отказаться от провокаций против Азербайджана, действовать в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве».

Конфликт на границе Армении и Азербайджана начался поздним вечером 12 сентября. Ереван заявил, что территория страны подвергается артиллерийским ударам, под обстрел попали несколько объектов инфраструктуры. Армянские власти обратились к России за помощью из-за обострения обстановки на границе. В свою очередь, в Баку заявили, что удары были ответом на провокации Вооруженных сил Армении.

16 сентября во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Алиев признал, что ни Ереван, ни Баку не планировали полномасштабной эскалации конфликта. Он отметил, что армянская сторона не сразу начала соблюдать режим прекращения огня, однако к моменту разговора он соблюдался уже около двух суток.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за конфликта с Азербайджаном погибли 135 граждан его страны. Министерство обороны Азербайджана сообщило о 79 погибших.