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Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Килиан Мбаппе назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе назван самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом сообщает Sportico.

Нападающий смог выйти на первое место рейтинга благодаря новому контракту с парижанами. В нынешнем сезоне по соглашению с командой он получит 105 миллионов долларов. Еще 20 миллионов Мбаппе принесут спонсорские контракты.

На втором месте со 113 миллионами расположился форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он получит 53 миллиона по контракту с манкунианцами и 60 миллионов по спонсорским соглашениям. Тройку самых высокооплачиваемых игроков мира замкнул нападающий ПСЖ Лионель Месси. Он заработает 110 миллионов (62+48).

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Алексей Гусев
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