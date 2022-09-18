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Спорт

Стало известно о планах дочери Тутберидзе выступить на турнире в США

Журналист Лиз заявил, что фигуристы Дэвис и Смолкин планируют выступить на турнире в США

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американский журналист Дэвид Лиз заявил в Twitter о планах российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступить на турнире Challenge Cup в США.

Как стало известно Лизу, фигуристы должны принять участие в соревнованиях, поскольку у них нет прямой путевки на чемпионат США. Для выступающих в танцах на льду пар Challenge Cup является последней возможностью отобраться на первенство страны.

Ранее появлялась информация о том, что Дэвис и Смолкин перейдут в сборную США. Однако мать спортсменки, заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла эту информацию о планах дочери.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в прошлом сезоне. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Также на счету пары серебро чемпионата России и бронза первенства страны среди юниоров.

Дарья Коршунова
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