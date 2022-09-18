Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В центре Херсона произошло шесть мощных взрывов

РИА Новости: в центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов

Фото: Shutterstock

18 сентября в центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов. О произошедшем сообщил корреспондент РИА Новости. Сведения о пострадавших и погибших уточняются.

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут ракетный обстрел.

Накануне серия взрывов прогремела в Донецке. Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об этом в своем Telegram-канале. Сообщалось, что ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы города шестью снарядами калибром 155 миллиметров.

В тот же день взрывы гремели в Харькове. Сообщалось, что в городе детонируют боеприпасы на одном из военных объектов. Местные жители сообщали в сети, что удары пришлись на Индустриальный район Харькова.

Также 17 сентября пять взрывов произошло в Мелитополе.

Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Российские военные ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена»
Стала известна цена нового iPhone 14 в Москве
Одежду люксового бренда сравнили с бабушкиными занавесками
В Кремле заявили об отсутствии у ШОС намерения дружить против кого-то
В Финляндии выступили против приглашения сборной России на Кубок мира по хоккею
Косметолог рассказала о синдроме «сахарного лица»
Львовская бригада ВСУ попала в плен российских военных
Спешно покидающие позиции бойцы ВСУ под обстрелом бригады ДНР попали на видео
В центре Херсона произошло шесть мощных взрывов
Житель Японии рассказал о подготовке местных к тайфуну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.