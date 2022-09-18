В центре Херсона произошло шесть мощных взрывов

РИА Новости: в центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов

18 сентября в центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов. О произошедшем сообщил корреспондент РИА Новости. Сведения о пострадавших и погибших уточняются.

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут ракетный обстрел.

Накануне серия взрывов прогремела в Донецке. Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об этом в своем Telegram-канале. Сообщалось, что ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы города шестью снарядами калибром 155 миллиметров.

В тот же день взрывы гремели в Харькове. Сообщалось, что в городе детонируют боеприпасы на одном из военных объектов. Местные жители сообщали в сети, что удары пришлись на Индустриальный район Харькова.

Также 17 сентября пять взрывов произошло в Мелитополе.

