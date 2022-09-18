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ВСУ обстреляли колонию в Еленовке из РСЗО «Ураган»

В ДНР сообщили, что ВСУ использовали РСЗО «Ураган» для обстрела колонии в Еленовке
Архивное фото

Архивное фото . Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для обстрела исправительной колонии в Еленовке, в результате которого один военнопленный погиб, использовали реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По уточненной информации, в 10:20 с направления населенного пункта Максимильяновка в направлении населенного пункта Еленовка выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган"», — пояснили в сообщении.

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18 сентября штаб обороны ДНР сообщил о гибели военнопленного после обстрела ВСУ колонии в Еленовке. По последним данным, еще пятеро в результате атаки получили ранения.

В ДНР призвали членов ООН отреагировать на ранения пленных в Еленовке из-за обстрела ВСУ.

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Анна Щербакова
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