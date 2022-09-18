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Стало известно о решении Германии отправить на Украину запрошенные гаубицы

Welt: Германия одобрила передачу Киеву 18 гаубиц RCH-155 на 216 миллионов евро

Фото: Pixabay

Германия одобрила передачу Киеву гаубиц RCH-155, однако армия Украины получит их не раньше 2025 года. Об этом стало известно Welt am Sonntag.

Всего правительство ФРГ приняло решение поставить 18 самоходных гаубиц RCH-155 украинской армии общей стоимостью 216 миллионов евро.

Отмечается, что Киев собирается заказать вооружение у компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). По данным Welt, эта компания могла начать производство лишь после получения четкого сигнала от официального Берлина о разрешении на экспорт гаубиц на Украину.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки вооружения обеспечит военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии. Он отметил, что власти сделали возможной закупку Киевом вооружения из немецкой военной промышленности.

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Марина Совина
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