В Запорожской области сообщили, что ВСУ обстреляли пятиэтажный дом из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел пятиэтажного дома в Куйбышеве в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, местные жители насчитали шесть ударов по жилому зданию.

16 сентября ВСУ выпустили не менее пяти ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Херсона. Удары попали в здание администрации региона. В тот момент там проходило совещание глав администраций городских и муниципальных округов. В день атаки стало известно о трех погибших — водителе и двух прохожих, позднее число увеличилось до четырех человек. Минимум десятеро получили ранения.