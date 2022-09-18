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Германия отказалсь от единоличных шагов по отправке танков Украине

Минобороны: ФРГ не станет предпринимать единоличных шагов по отправке танков Украине
СюжетМинобороны:

Фото: Joerg Sarbach / Reuters

Германия отказывается от единоличных шагов по отправке танков Украине. Кроме того, даже никто из партнеров ФРГ еще не отправил Украине боевые танки западного образца. Об этом заявила глава Минобороны страны Кристина Ламбрехт, передает ТАСС.

По ее словам, Германия не хочет совершать «одиночные шаги» без согласования с партнерами. Ламбрехт также напомнила, что до сих пор ни одна страна не направила Украине боевые танки западного образца.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине в качестве помощи тяжелую бронетехнику: танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Leopard 2 также называется «грозой танков».

16 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйнен потребовала начать поставки западных танков для ВСУ. По ее мнению, для победы демократии Украины в противостоянии с Россией необходимо поставить в республику танки, и страны-союзники должны незамедлительно это сделать.

При этом сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл заявил, что Германия не поставляет танки западного производства в рамках договоренностей с союзниками из-за опасений, что подобный шаг приблизил бы ЕС к войне с Россией. Помимо этого, обозреватель агентства Bloomberg сообщил, что Германия располагает необходимым для поставок Украине количеством танков, но пока не собирается ими делиться из-за негласной договоренности среди западных стран.

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Варвара Кошечкина
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