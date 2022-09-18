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Белый дом не смог объяснить родным Грайнер требования России по обмену

CNN: Байден не смог объяснить родным Грайнер и Уилана требования России по обмену

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными. Об этом рассказала CNN супруга Грайнер Шерил.

«Это была не та встреча, на которой президент сообщил мне новости, которые я хочу услышать. <...> Не думаю, что они до конца разобрались, чего именно хочет Россия для заключения обмена», — заявила она.

При этом Шерил Грайнер признала, что встреча американского лидера с родственниками заключенных стала важным подтверждением намерения Белого дома вернуть американцев домой.

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Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия не дала ответа на предложение США об обмене заключенными. «Мы сделали серьезное предложение, чтобы вернуть домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Россияне не ответили на это предложение. Но это не означает, что мы не ведем по-прежнему переговоры и не предпринимаем попытки», — отметил он.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер была арестована 5 марта. Ее задержали в московском аэропорту Шереметьево. Она обвиняется в контрабанде наркотических средств. Бывший морской пехотинец Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Ранее он потребовал объяснить, почему вместо него на российского летчика Константина Ярошенко обменяли техасца Тревора Рида.

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Марина Совина
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