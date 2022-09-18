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Львовская бригада ВСУ попала в плен российских военных

Поддубный: львовская 65-я бригада ВСУ попала в плен российских военных в районе Орехово

Фото: Telegram-канал «Поддубный |Z|О|V| edition»

Львовская 65-я бригада Вооруженных силы Украины (ВСУ) попала в плен российских военных. Об этом в личном Telegram-канале сообщил журналист Евгений Поддубный.

По словам автора поста, бойцы ВСУ вместе с танком попали в плен в ходе попыток наступления в районе Орехово. «В танке был полный боекомплект. Все снаряды именные. Ну, во-первых, спасибо за установочные данные, а во-вторых, хлопцы, — это новый бизнес?» — написал он.

Ранее Поддубный также заявил, что союзным силам удалось остановить продвижение ВСУ в районе Лимана. «Доблестные бойцы и командиры сообщают, что подразделения противника нашим артиллеристам удалось прибить к земле. Переправа через мой родной Северский Донец стала для формирований режима ловушкой», — рассказал он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 12 сентября рассказал, что ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и переправ. По его словам, согласно информации разведки, координацию украинских военных действий на линии соприкосновения в Запорожье осуществляют США и Британия.

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Карина Черных
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