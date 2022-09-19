Появились детали ситуации с положительной допинг-пробой российского чемпиона ОИ

Олимпийский чемпион по волейболу Бутько принимал препарат для поддержания функций сердца

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал детали ситуации с положительной допинг-пробой у российского олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько. Его слова приводит ТАСС.

Яременко заявил, что спортсмен сдал положительную допинг-пробу в 2014 году, однако решения по ней со стороны международной федерации (FIVB) пока нет. «Эти лекарства были внесены в карточку учета, это не скрывали», — добавил он, подчеркнув, что Бутько принимал препарат для поддержания функций сердца после простуды, также все объяснения были направлены в FIVB.

Ранее в понедельник, 19 сентября, стало известно, что в пробе Бутько обнаружили допинг. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило спортсмена в употреблении запрещенного препарата в 2014 году.

В составе сборной России он выиграл золото Олимпиады на Играх 2021 года в Лондоне. На счету Бутько также есть победы на Кубке мира-2011 и чемпионате Европы 2017 года.