Финляндии посоветовали запретить россиянам въезд в страну

STT: канцлер юстиции Финляндии призвал создать закон для запрета на въезд россиян в страну

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти призвал создать в стране законодательство, запрещающее въезд граждан России. Об этом сообщает финское агентство STT.

Он предложил создать в Финляндии законодательную базу в сфере санкций, которая бы ограничивала въезд россиян в страну.

«Финляндии было бы целесообразно изучить национальное законодательство о санкциях, которое также может быть использовано в качестве основы для ограничения виз и въезда», — считает канцлер.

Уточняется, что такая мера потребует координации с законодательством Евросоюза. В частности, будет необходимо решить вопрос о том, как поступать на границе с теми, у кого есть шенгенские визы, выданные третьими странами.

Изменение финского законодательства может произойти в форме предложения правительства. По словам канцлера, это займет «какое-то время и не обязательно потребует широкого пересмотра законодательства».

Ранее Пеюсти рекомендовал кабинету министров не вводить запрет на въезд россиян в страну. Руководитель консульского департамента МИД республики Юсси Таннер заявил, что МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России.

Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Ограничения, вступившие в силу с 00:00 понедельника, 19 сентября, распространяются на туристов.

