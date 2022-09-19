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В Германии предложили наказать Турцию за общение с Россией

Немецкий политик Триттин: против Турции нужно ввести ограничения из-за общения с Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Юрген Триттин

Юрген Триттин. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Один из лидеров партии «Союз 90/Зеленые» и бывший министр Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юрген Триттин предложил наказать Турцию и ввести против нее ограничения из-за стремления государства к общению с Россией. Его слова приводит газета Die Welt.

Подобная инициатива была вызвана желанием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), членом которой является Россия. «Член НАТО Турция делает больше для обхода европейских санкций в отношении России, чем Китай. Эрдоган тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А теперь он хочет вступить в ШОС вместе с Ираном. Поскольку никто не может быть исключен из НАТО, необходимо рассмотреть экономические принудительные меры против Турции», — сказал Триттин.

Ранее Эрдоган объявил целью Турции присоединение к ШОС. Он заявил об улучшении отношений со странами «шанхайской пятерки» при вступлении в организацию и формировании «совершенно иного положения» Турции.

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Варвара Кузьмина
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