Стала известна причина выбора российским футболистом сборной Грузии

Футболист Саба Сазонов выбрал сборную Грузии вместо команды России из-за активности грузин

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов выбрал сборную Грузии вместо команды России из-за более активных действий грузинской стороны. Об этом стало известно «Чемпионат.com».

По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) вышел на Сазонова с предложением играть за сборную страны раньше грузинской федерации, однако долгое время официально не вызывал 20-летнего игрока в команду. Отмечается, что грузинская сторона проявила себя активнее — пригласила игрока в страну и объяснила ему перспективы. После этого Сазонов решил играть за сборную Грузии.

Ранее в понедельник, 19 сентября, стало известно, что Сазонов был вызван в молодежную сборную Грузии. Футболист, имеющий грузинское гражданство, ранее не играл ни за одну из национальных команд.

Саба Сазонов — воспитанник петербургского «Зенита». Футболист выступает за основную команду «Динамо» с января 2022 года. Он провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.