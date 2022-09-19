В Польше потребовали объяснения слов Шольца о пересмотре границ

Глава Бюро нацбезопасности Польши потребовал объяснения слов Шольца о пересмотре границ

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох потребовал объяснения слов канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности пересмотра границ между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, заявления немецкого лидера подорвали доверие к Берлину. Солох указал, что для его возращения со стороны канцлера «должны прозвучать глубоко поясняющие слова».

«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что "это мы, это я, это правительство — являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься"», — отметил Солох.

Глава Бюро нацбезопасности не сомневается, что свое заявление Шольц сделал именно из-за продолжающегося спора о военных репарациях.

Ранее Олаф Шольц намекнул на возможность пересмотра действующих границ двух государств из-за требований Польши к Германии о новых репарациях. Он пригрозил польской стороне тем, что ответом на требования могут стать ревизионистские изменения границ согласно историческим документам.

1 сентября власти Польши заявили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. 14 сентября сейм Польши подавляющим большинством голосов принял соответствующую резолюцию. В ней говорится, что Варшава никогда не получала компенсаций «за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством», поэтому стремится пересмотреть отношения с Берлином.

