Аршавин одной фразой оценил недопуск сборной России на Евро-2024

Аршавин оценил недопуск сборной России на Евро-2024 фразой «а вы чего‑то другого ожидали»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил недопуск команды на отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист фразой «а вы чего‑то другого ожидали» высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он заявил, что сейчас не время надеяться на хороший исход. «Расстраивает ли меня это? Для меня очевидно, что пока ситуация не закончится, никакого прогресса не будет ни в одном виде спорта», — подчеркнул Аршавин.

Ранее 20 сентября УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. В УЕФА заявили, что причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.