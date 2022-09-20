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Спорт

Боец UFC бросил вызов Чимаеву

Бразильский боец-средневес Паоло Коста вызвал на поединок шведа Хамзата Чимаева
Пауло Коста

Пауло Коста. Фото: Jeffrey Swinger-USA TODAY Sports / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Паоло Коста, выступающий в среднем весе, бросил вызов шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Его слова доступны на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

«Я думаю, промоушн [Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)] должен организовать мой бой с Чимаевым. Я украл у него хайп, лишил его сна и места в главном поединке», — заявил Коста. Он счел, что швед провалил взвешивание из-за их стычки на одной из тренировок перед турниром.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что желает перехода Чимаева в средний вес. «Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул он.

Изначально Чимаев должен был подраться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона. В итоге Чимаев встретился во втором по значимости поединке с Кевином Холландом и одержал победу на третьей минуте боя.

Дарья Коршунова
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