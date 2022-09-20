Оценены убытки продовольственных компаний из-за изменения климата

Race to Zero: продовольственные компании потеряют $150 миллиардов из-за изменения климата

Крупнейшие сельскохозяйственные и продовольственные компании потеряют 150 миллиардов долларов из-за изменения климата, если не адаптируются к ужесточению углеродной политики и изменениям предпочтений потребителей. Об этом говорится в отчете кампании ООН Race to Zero, передает Reuters.

К 2030 году предприятия продовольственного сектора могут лишиться до четверти своей стоимости. Экономические потери сельскохозяйственного бизнеса связаны с планами стран по вводу налогов на выбросы углерода и вероятным сокращением потребления мяса.

При этом производство альтернатив мяса на растительной основе и лесовосстановление дают таким компаниям новые возможности. Отмечается, что результаты исследования подчеркивают важность ранее озвученных призывов к инвесторам и предприятиям исключить товары, производство которых связано с крупным рогатым скотом, а также пальмовым маслом и соей, массовое производство которых способствует вырубке лесов.

В мае убытки из-за изменения климата предрекли Британии. Согласно прогнозам Банка Англии, страховые компании и кредитные организации могут потерять почти 340 миллиардов фунтов.