Риелтор Апрелев: цены на квартиры в Москве снижаются примерно на 0,5-1,5 процента в месяц

В Москве зафиксировали снижение цен на квартиры. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, коррекция цен в сторону снижения началась еще весной 2022 года на фоне сокращения рабочих мест и подорожания ипотеки. «Эти факторы привели к тому, что платежеспособность на рынке значительно сократилась, и вторичный рынок, как наиболее рыночный инструмент, на нем невозможно контролировать цены, начал отыгрывать в сторону снижения спроса. Естественно, большинство людей начали снижать цену», — заявил риелтор.

Апрелев отметил, что цены в Москве снижаются примерно на 0,5-1,5 процента в месяц. Такую динамику заметили и в большинстве российских регионов. Специалисты спрогнозировали, что подобный тренд сохранится и в будущем году.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков спрогнозировал, что на рынке недвижимости в России ситуация с изменением цен стабилизируется. По словам эксперта, на данный момент россияне меньше покупают квартиры и больше арендуют жилье, так как на объекты завышают цены.