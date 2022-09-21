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Модель плюс-сайз раскрыла мужчинам «правильный» способ любить полных девушек

Модель плюс-сайз Сефи Ома заявила, что влюбленный в нее мужчина должен любить ее целлюлит
Сефи Ома

Сефи Ома. Фото: @sefi_oma

Модель плюс-сайз Сефи Ома показала фигуру в облегающем наряде с фразой «мужчина должен любить мои складки». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша, называющая себя королевой пышных форм, предстала на размещенных кадрах в кроп-топе и короткой юбке с обнажающим бедро разрезом. Она раскрыла мужчинам правильный, по ее мнению, способ любить полных девушек.

«Ты не можешь говорить, что влюблен в женщину больших размеров, и не любить при этом ее живот, целлюлит, пухлые руки, растяжки или складки. (...) Если в действительности вам нравятся худые девушки — выбирайте их, а настоящие любители пышных форм пусть выбирают нас», — заявила она.

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Пока Ома произносила свою речь, из-за ее спины показались мужские руки, трогавшие те части тела, на которые она указывала.

Ранее в сентябре сообщалось, что полная блогерша Никки Грейзер сорвала с себя платье перед камерой со словами «я не боюсь». Так, она показала, как выглядит ее собственное тело в бикини неонового оттенка, завив, что будет надевать откровенную одежду, несмотря на комментарии хейтеров.

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Алина Гостева
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