Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В СПЧ назвали еще одну не подлежащую частичной мобилизации категорию россиян

Член СПЧ Кабанов: россияне с приписным свидетельством не подлежат частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В России при частичной мобилизации не будут призывать россиян с приписным свидетельством. Такую категорию граждан назвал член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов, его цитирует РИА Новости.

«Они [граждане с приписным билетом] не будут призываться, срочники, студенты не будут. Вообще вот эта категория лиц, о которой мы говорим, - молодежь, она призывается при полной мобилизации», — сказал Кабанов.

Материалы по теме:
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Сегодня
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

По его словам, при полной мобилизации в армию призываются все граждане до 60 лет, в том числе молодежь. При частичной же —люди, которые имеют боевой опыт и подписали контракт на резерв с Минобороны. «И их, по всей видимости, просто хватит, этой группы», — считает член СПЧ.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. При этом мобилизация не будет единоразовой — «работа будет проводиться планово», подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме перечислили подлежащих мобилизации в первую очередь
Стратегию развития российского автопрома признали сомнительной
В ГД ответили на вопрос о переговорах с Украиной в случае присоединения Донбасса
Врач назвал снижающий давление напиток
Онколог назвал лучший способ выявить рак груди на ранней стадии
Описана возможная реакция Запада на обращение Путина
В Госдуме высказались о поездках мобилизуемых фразой «лучше этого не делать»
В РЖД опровергли сообщения о введении ограничений на продажу билетов
Москвичам назвали сроки наступления первых заморозков
В России напомнили об отсрочке депутатов и сенаторов от военной службы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.