В СПЧ назвали еще одну не подлежащую частичной мобилизации категорию россиян

Член СПЧ Кабанов: россияне с приписным свидетельством не подлежат частичной мобилизации

В России при частичной мобилизации не будут призывать россиян с приписным свидетельством. Такую категорию граждан назвал член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов, его цитирует РИА Новости.

«Они [граждане с приписным билетом] не будут призываться, срочники, студенты не будут. Вообще вот эта категория лиц, о которой мы говорим, - молодежь, она призывается при полной мобилизации», — сказал Кабанов.

По его словам, при полной мобилизации в армию призываются все граждане до 60 лет, в том числе молодежь. При частичной же —люди, которые имеют боевой опыт и подписали контракт на резерв с Минобороны. «И их, по всей видимости, просто хватит, этой группы», — считает член СПЧ.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. При этом мобилизация не будет единоразовой — «работа будет проводиться планово», подчеркнул он.