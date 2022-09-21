Россиянин погиб от взрыва гранаты в подъезде жилого дома

В Хабаровском крае погиб один человек в результате подрыва гранаты в подъезде жилого дома

В Хабаровском крае погиб один человек в результате взрыва гранаты в подъезде жилого дома, еще двое пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло вечером 21 сентября в селе Князе-Волконское. Неизвестные принесли гранату в подъезд дома и привели ее в действие. В результате подрыва пострадали три человека. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии. Один из них скончался в медучреждении, несмотря на усилия врачей по его спасению.

Правоохранительные органы ведут поиск причастных к взрыву гранаты и выясняют мотив их поступка.

2 июля сообщалось о гибели жителя Северной Осетии от взрыва гранаты, которой он угрожал полицейским — сотрудники ГИБДД собирались составить протокол на его товарища за езду в нетрезвом виде. Дома у погишего полицейские нашли самодельный оружейный арсенал. Среди найденного — автомат, сделанный из ножек школьных стульев. Сообщается, что погибший по профессии был фрезеровщиком.