В РФС назвали способ вернуть сборную России на европейские турниры

Вячеслав Колосков заявил, что РФС нужно работать с УЕФА для возвращения России на турниры

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал способ вернуть сборную России на европейские турниры. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Колосков посчитал, что нужно активно работать с членами исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и отказаться от идеи перехода в азиатскую федерацию. «Предпосылки для позитивных изменений были. Но думать о переходе в Азию нам не стоит! Тогда мы закопаем свой футбол навечно!» — заявил он.

20 сентября УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024. В УЕФА заявили, что причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.