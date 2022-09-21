В Совфеде оценили необходимость общего призыва в России

Сенатор Джабаров заявил, что в России не нужен общий призыв из-за спецоперации на Украине

В России нет необходимости для проведения общего призыва. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его цитирует РИА Новости.

По его словам, частичная мобилизация в России укрепит позиции Вооруженных сил России (ВС РФ) на освобожденных территориях.

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Глава Минобороны Сергей Шойгу перечислил категории подлежащих мобилизации граждан. По его словам, из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Помимо этого, под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Частичной мобилизации не подлежат студенты и срочники.

В ходе объявленной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичной мобилизации подлежит чуть более одного процента мобилизационного ресурса, сказал Шойгу.