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В Госдуме оценили вероятность мобилизации депутатов

Депутат Госдумы Пискарев заявил, что среди чиновников найдутся добровольцы для мобилизации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Среди депутатов Госдумы найдутся добровольцы для участия в спецоперации. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев, оценивая вероятность мобилизации чиновников. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пискарева, депутаты будут действовать согласно закону.

Он также подчеркнул, что защита суверенитета является обязанностью государства, а защита родины — долгом мужчины.

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Константин Лысяков
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