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Киргизия предостерегла своих граждан от участия в иностранных военных конфликтах

Посольство Киргизии предостерегло граждан от участия в иностранных военных конфликтах

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Посольство Киргизии в России предостерегло своих граждан от участия в военных конфликтах на территории иностранных государств, за это им грозит уголовное наказание. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с принятием Государственной Думой РФ законодательных актов, предусматривающих упрощенное получение иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, российского гражданства, посольство Кыргызской Республики в РФ предостерегает граждан КР, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств», — сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Также отмечается, что за участие граждан Киргизии в боевых действиях на территории других стран предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Алевтина Запольская
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