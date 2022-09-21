Киргизия предостерегла своих граждан от участия в иностранных военных конфликтах

Посольство Киргизии предостерегло граждан от участия в иностранных военных конфликтах

Посольство Киргизии в России предостерегло своих граждан от участия в военных конфликтах на территории иностранных государств, за это им грозит уголовное наказание. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с принятием Государственной Думой РФ законодательных актов, предусматривающих упрощенное получение иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, российского гражданства, посольство Кыргызской Республики в РФ предостерегает граждан КР, временно пребывающих на территории РФ, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств», — сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Также отмечается, что за участие граждан Киргизии в боевых действиях на территории других стран предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.