Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Определены популярные у москвичей типы квартир

Росреестр: самыми популярными для покупки в Москве оказались квартиры в 30-60 «квадратов»

Фото: Jeremy Bezanger / Unsplash

Самым популярным типом квартир у покупателей на вторичном рынке жилья Москвы назвали объекты площадью от 30 до 60 квадратных метров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

Эксперты проанализировали число сделок с «вторичкой» с января по август 2022 года и определили, что на квартиры в 30-60 «квадратов» пришлось большинство сделок — в марте с подобными объектами заключили 10,7 тысячи сделок.

Популярностью также пользовался еще один тип квартир площадью 60-100 квадратных метров — на них в августе пришлось 2,2 тысячи сделок. Топ-3 списка замкнули небольшое жилье размером менее 30 «квадратов» — в марте было заключено 2 тысячи лотов.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

Наименее популярными оказались квартиры площадью более 100 квадратных метров. В последний месяц лета москвичи приобрели 463 таких лота. Однако подобный показатель объяснили не только стоимостью подобного жилья, но и наличием таких квартир на рынке.

Ранее стало известно, что в Москве на вторичном рынке недвижимости увеличился срок реализации вторичных квартир — объекты стали продаваться в два раза дольше. В «Циан.Аналитике» отметили, что среди данного типа квартир стало продаваться на 37 больше объектов, чем в 2021 году.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Минобороны перечислили три условия для призыва на службу по мобилизации
Эстония отказалась предоставлять убежище избегающим мобилизации россиянам
Шольц назвал российскую мобилизацию «актом разочарования»
Киев призвал Запад поставить еще больше вооружения
Путин указал на пользу западных санкций
Актриса Кейт Бекинсейл повторила культовый снимок Мэрилин Монро в летящем платье
Определены популярные у москвичей типы квартир
Финляндия начнет тщательнее следить за выдачей виз россиянам призывного возраста
Гросси оценил влияние референдумов о присоединении к России на безопасность ЗАЭС
Описано будущее курса рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.