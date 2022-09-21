Определены популярные у москвичей типы квартир

Росреестр: самыми популярными для покупки в Москве оказались квартиры в 30-60 «квадратов»

Самым популярным типом квартир у покупателей на вторичном рынке жилья Москвы назвали объекты площадью от 30 до 60 квадратных метров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росреестра.

Эксперты проанализировали число сделок с «вторичкой» с января по август 2022 года и определили, что на квартиры в 30-60 «квадратов» пришлось большинство сделок — в марте с подобными объектами заключили 10,7 тысячи сделок.

Популярностью также пользовался еще один тип квартир площадью 60-100 квадратных метров — на них в августе пришлось 2,2 тысячи сделок. Топ-3 списка замкнули небольшое жилье размером менее 30 «квадратов» — в марте было заключено 2 тысячи лотов.

Наименее популярными оказались квартиры площадью более 100 квадратных метров. В последний месяц лета москвичи приобрели 463 таких лота. Однако подобный показатель объяснили не только стоимостью подобного жилья, но и наличием таких квартир на рынке.

Ранее стало известно, что в Москве на вторичном рынке недвижимости увеличился срок реализации вторичных квартир — объекты стали продаваться в два раза дольше. В «Циан.Аналитике» отметили, что среди данного типа квартир стало продаваться на 37 больше объектов, чем в 2021 году.