Сайт аэропорта Пулково взломали

Хакеры взломали сайт аэропорта Пулково и опубликовали на нем обращение к россиянам

Официальный сайт петербургского аэропорта Пулково взломали неизвестные хакеры. На странице, работа которой вскоре была восстановлена, они опубликовали обращение к россиянам.

На главной странице сайта появилось несколько недостоверных сообщений об объявленной в России частичной мобилизации. В частности, авторы текста заявили, что жителям России якобы начали выдавать повестки в военкоматы прямо на улице.

Представители Пулково пока не прокомментировали инцидент.

Ранее стало известно, что в работе «Госуслуг» произошел сбой после сообщений о том, что повестки в военкоматы во время частичной мобилизации будут рассылаться через портал. Страница сайта не загружалась в течение нескольких минут. Позднее в Минцифры России заявили, что рассылка повесток через «Госуслуги» не планируется, так как для этого отсутствует необходимая законодательная база.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в ходе которого объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства отметил, что призыву на военную службу будут подлежать россияне, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах российской армии, имеет определенные военно-учетные специальности и боевой опыт.