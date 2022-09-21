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В России приготовились к снижению стоимости нефти

Глава МЭР Решетников заявил о снижении цен на российскую нефть в ближайшие годы
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

Минэкономразвития ожидает, что в 2025 году стоимость российского сорта нефти Urals снизится с 70 долларов за баррель, что ожидается в 2023-м, до 65. Об этом во время правительственного часа в Совете Федерации заявил глава ведомства Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в ближайшие годы ожидается снижение роста мировой экономики, а значит, спрос на нефть окажется меньше предыдущих ожиданий. Министр выразил уверенность, что в 2024-2025 годах экспорт в российской экономике вырастет, в первую очередь за счет нефти и газа, однако признал, что в следующем году он продолжит падение.

Также в своем выступлении Решетников указал, что в августе доходы российского бюджета впервые оказались ниже расходов, при этом такая ситуация наблюдается на всех уровнях.

В августе средняя цена на Urals упала на 4,7 процента до 74,7 доллара за баррель. Причиной беспрецедентного дисконта по отношению к эталонным сортам сырья Brent и WTI стали санкции западных стран. Зимой вступит в силу частичное эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС. Кроме того, страны G7 готовятся ввести потолок цен на сырье из России, а в США обсуждается вопрос введения вторичных санкций в отношении компаний, помогающих продавать российскую нефть.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал зависимость от экспорта углеводородов главной проблемой российской экономики, поскольку она мешает стране развивать эффективность государственных институтов.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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