Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности

В Брянской области решили продлить высокий уровень террористической опасности на 15 суток

Власти Брянской области приняли решение продлить высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом сообщается на сайте правительства граничащего с Украиной региона.

Режим высокой опасности в российском регионе продлен на 15 суток — он будет действовать до 6 октября.

«Напоминаем, что данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранению выявленных угроз», — говорится в сообщении правительства.

Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

21 сентября Кремль прокомментировал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные регионы. По словам Дмитрия Пескова, они хорошо известны, на этих территориях работают следователи.

Последний раз власти Брянской области сообщали об обстрелах своей территории 3 сентября — тогда ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района.