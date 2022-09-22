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Цена авиабилетов из России в Турцию на ближайшие даты превысила 150 тысяч рублей

TourDom: место на рейс Москва — Анталья на 23 сентября продавалось за 650,8 тысячи рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Стоимость последних авиабилетов из Москвы в Турцию на ближайшие даты аномально возросла. На это обратили внимание в TourDom.ru.

Специалисты заметили, что последний авиабилет на рейс «ИрАэро» Москва — Анталья на 23 сентября продавался по цене 650,8 тысячи рублей. Согласно данным Aviasales, ближайшие свободные места есть на 24 сентября, прямой перелет обойдется в 499,6 тысячи рублей.

При этом стоимость билетов в Стамбул с вылетом на ближайшие даты из России превышает 150 тысяч рублей. Например, отправление в воскресенье, 25 сентября, обойдется от 168,2 тысячи рублей.

«Турция — не единственное направление, где наблюдаются ценовые аномалии. Билет Emirates в Дубай, например на 24 сентября, предлагается за 171,7 тысячи рублей, а на другие даты — более чем за 430 тысяч», — добавили в TourDom.ru, отметив, что ценовая политика и наличие билетов в системе постоянно меняется.

Ранее в сентябре сообщалось, что россияне раскупили билеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Турцию, Азербайджан, Армению и другие соседние безвизовые страны.

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Дарья Рыбак
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