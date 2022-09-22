В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука

Песков заявил, что у него нет полномочий комментировать сообщения об обмене Медведчука

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не имеет полномочий комментировать, был ли украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в числе участников обмена пленными с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 22 сентября в Минобороны заявили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории Украины были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которым в плену грозила смертельная опасность.