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В Финляндии высказались против допуска российских фигуристов на турниры ISU

В Финляндии высказались против участия российских фигуристов в международных турнирах

Фото: Valerio Origo / Globallookpress.com

Глава Финской ассоциации фигурного катания Янне Корхонен высказался против допуска россиян на международные турниры. Его слова приводит Helsingin Sanomat.

«Я сам был на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), и там мы заняли твердую позицию, что Россия не должна участвовать в турнирах. Это мнение не изменилось. Не видно ничего, что могло бы это изменить», — сказал Корхонен.

22 сентября глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выступила против допуска российских спортсменов на соревнования. «Это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал (допустил участие россиян — прим. "Ленты.ру")», — заявила Маттссон.

7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Ксения Курашкина
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