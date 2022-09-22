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Лавров на Генассамблеи ООН пошутил про американские визы

Глава МИД Лавров на ГА ООН пошутил, что у него не было проблем с американской визой

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про американские визы. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий комментарий глава ведомства сделал во время встречи с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН. На вопрос Лаврова о том, когда он прилетел в Нью-Йорк, глава МИД Египта ответил, что в воскресенье. При этом Шукри добавил, что у него не было проблем с визой.

«У меня тоже», — пошутил в ответ Лавров.

Ранее стало известно, что ряд членов делегации России на Генассамблее ООН не получили визу США. Как пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, речь идет об одной из групп делегатов, список которой утверждается лично президентом России Владимиром Путиным. «Из десяти членов официальной делегации двум членам визу не выдали. Эта тактика уже стала недоброй традицией США», — заявила представитель ведомства. Представитель МИД добавила, что со своей стороны Москва уже высказала претензии Вашингтону.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН 21 сентября в 21:20 по местному времени (04:20 по московскому времени).

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Марина Совина
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