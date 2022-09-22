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Черчесов высказался о будущем Кокорина

Тренер Станислав Черчесов заявил, что Александр Кокорин может перезапустить карьеру

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о будущем российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Черчесов заявил, что у футболиста есть возможность перезапустить карьеру. «Возможно все, потому что у Кокорина отличная генетика. Кто-то уже в 26 стареет, а кто-то и в 40 играет. Скорость он не потерял, склонности к лишнему весу нет, мышцы — рабочие, а играть он всегда умел», — объяснил он.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Он вышел на поле во втором тайме матча против «Кармиотиссы» и отличился на 95-й минуте. Гол российского нападающего стал единственным для «Ариса» в этой встрече и не помог клубу уйти от поражения. Матч завершился со счетом 1:2.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.

Дарья Коршунова
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