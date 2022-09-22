Курс лиры обвалился до исторического минимума

Курс лиры достиг исторического минимума после повышения ФРС США ключевой ставки

Курс турецкой лиры к американскому доллару упал до исторического минимума — в ходе торгов 22 сентября валюта ослабла до 18,38 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов. На момент написания материала доллар достигал отметки в 18,359 лиры.

Турецкая валюта рекордно подешевела после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов. В целом агрессивная денежно-кредитная политика Вашингтона усилила давление и на валюты других развивающихся стран, рассказал агентству Bloomberg глава отдела исследований рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью Bank of Singapore Тодд Шуберт.

На слабости лиры сказывается также неортодоксальная денежно-кредитная политика, которой придерживается президент страны Тайип Реджеп Эрдоган. Она заключается в понижении ключевой ставки ради борьбы с инфляцией. В текущем году турецкая валюта обвалилась примерно на 28 процентов, а инфляция в стране превысила 80 процентов.

Позднее 22 сентября Центральный банк Турции опубликует решение по ключевой процентной ставке. Агентство сообщает, что меньшинство аналитиков, среди которых Citibank, Morgan Stanley и UniCredit SpA, прогнозируют понижение ставки на 100 базисных пунктов, до 12 процентов годовых. Такое понижение может стать вторым в этом году. Остальные эксперты не ожидают изменений.

Ранее стало известно, что Минфин России увидел в турецкой лире и ряде других валют «дружественных» стран потенциал для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ), который считается «главной кубышкой» страны. ЦБ сообщил, что с введением санкций операции по бюджетному правилу с долларами и евро стали невозможны, поэтому сейчас прорабатывается возможность использования юаней, рупий и других валют.